Cina: Speriamo che tutte le parti si impegnino per l’opzione pace

Secondo il corrispondente di Abna citando Al Jazeera, il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato: «Accogliamo con favore il raggiungimento di un memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti con l’obiettivo di porre fine alla guerra.»

Il ministero ha sottolineato: «Speriamo che tutte le parti si impegnino per l’opzione pace attraverso il dialogo e la negoziazione.»

Il Ministero degli Esteri cinese ha aggiunto: «Speriamo che il memorandum d’intesa tra Washington e Teheran venga firmato come previsto. La riapertura dello Stretto di Hormuz è a vantaggio dei paesi della regione e della comunità internazionale.»