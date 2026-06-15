Unione Europea: La priorità attuale è l’attuazione rapida dell’accordo tra Iran e USA

Secondo il corrispondente di Abna citando Al Jazeera, Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, ha sottolineato che l’accordo tra Teheran e Washington può essere considerato una svolta.

Ha aggiunto che i ministri degli Esteri dell’UE esamineranno oggi le modalità di partecipazione alla fase successiva del processo. Chiediamo a tutte le parti di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale del Libano e di attuare un vero cessate il fuoco.

Kallas ha dichiarato che l’attuazione rapida e completa delle disposizioni di questo accordo è una priorità. Bisogna consentire la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz.

Ha anche detto che deve essere ripristinata la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz senza il pagamento di dazi. Questa questione è importante per la stabilità regionale e l’economia mondiale. L’accordo menzionato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza nella regione.

In precedenza, anche vari paesi di tutto il mondo avevano accolto favorevolmente questo accordo.