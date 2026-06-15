ONU: L’accordo tra Iran e USA è un passo decisivo per la realizzazione della pace

Secondo il corrispondente di Abna citando Al-Arabiya, António Guterres, Segretario generale dell’ONU, ha definito l’accordo tra Iran e Stati Uniti e la riapertura dello Stretto di Hormuz come un passo decisivo verso la realizzazione della pace nella regione.

Ha espresso la speranza che le parti di questo accordo sfruttino le condizioni create per aumentare gli sforzi verso il raggiungimento di una soluzione duratura dei conflitti regionali.

Guterres ha anche chiesto di utilizzare l’opportunità attuale per sostenere la stabilità e ridurre il livello di tensione.