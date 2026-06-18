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Qalibaf: L'Iran ha sconfitto gli obiettivi degli Stati Uniti e del regime sionista nella guerra recente

18 giugno 2026 - 11:28
News ID: 1828743
Source: ABNA24
Qalibaf: L'Iran ha sconfitto gli obiettivi degli Stati Uniti e del regime sionista nella guerra recente

Il presidente del Consiglio consultivo islamico (Majlis), riferendosi alle vaste dimensioni della guerra recente, ha definito questo evento come uno dei momenti più importanti di negoziati e confronto della Repubblica Islamica dopo la Rivoluzione.

Come riportato dal corrispondente di "Abna", Mohammad Baqer Qalibaf in un'intervista speciale per il telegiornale, affermando che dopo la Rivoluzione Islamica si possono annoverare diversi periodi importanti di negoziati e confronti politici, ha dichiarato: i ricordi dei negoziati sul nucleare e del JCPOA (Piano d'azione globale congiunto) sono stati presenti nello spazio politico del paese per anni, ma i negoziati e le evoluzioni legate alle guerre recenti, in particolare la terza guerra nell'ultimo anno, hanno dimensioni diverse sotto vari aspetti.

Ha aggiunto: questo evento, per estensione e impatto, è un evento di grande rilevanza. Sebbene la Repubblica Islamica dell'Iran sia situata nella regione e il campo di conflitto possa essere considerato regionale, i suoi effetti e le sue conseguenze sono completamente globali, e oggi osserviamo questi impatti.

Il presidente del Majlis, riferendosi alle dimensioni geopolitiche di questo confronto, ha chiarito: se guardiamo la questione dal punto di vista della geografia politica, ci troviamo di fronte a una guerra con ripercussioni internazionali. La prima potenza militare e la prima potenza economica del mondo, insieme al regime sionista, che dispone di capacità nucleare e di notevoli capacità militari, si sono opposte alla Repubblica Islamica dell'Iran.

Qalibaf ha proseguito: questo confronto non è stato solo uno scontro militare, ma si è svolto anche nelle dimensioni economiche, politiche e tecnologiche. In realtà, due approcci e due fronti si sono trovati di fronte; da un lato l'approccio imperialista e dall'altro l'approccio monoteista e il fronte della verità.

Ha sottolineato: a mio avviso, l'esame delle dimensioni di questa guerra è molto notevole e istruttivo. Ho già detto in precedenza che in questo confronto abbiamo vinto sugli Stati Uniti e sul regime sionista; perché sono entrati in campo con obiettivi specifici, ma non hanno raggiunto nessuno dei loro obiettivi dichiarati.

Il presidente del Majlis ha osservato: nonostante il nemico possedesse numerose superiorità militari, economiche e tecnologiche, i risultati ottenuti mostrano che gli obiettivi stabiliti dagli Stati Uniti e dal regime sionista non sono stati realizzati.

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