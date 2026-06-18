Qalibaf: Iran e Cina saranno l'asse dei nuovi blocchi regionali

Come riportato dall'agenzia di stampa "Mehr", Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico (Majlis) e rappresentante speciale dell'Iran per gli affari cinesi, questa mattina (mercoledì 27 Khordad / 17 giugno) presso la "riunione consultiva del rappresentante speciale per gli affari cinesi con la Camera di Commercio dell'Iran", che si è svolta alla presenza di un gruppo di rappresentanti di organizzazioni, membri della commissione economica della Camera di Commercio e alti dirigenti economici del paese, ha tenuto un discorso.

Qalibaf, sottolineando l'attuale posizione della Repubblica Islamica dell'Iran sulla scena globale, ha dichiarato: Credo che l'Iran islamico oggi sia persino più conosciuto nel mondo rispetto ai primi giorni della vittoria della Rivoluzione, e il mondo dopo 47 anni ha visto un altro Iran. Basta dare un'occhiata agli eventi e ai cambiamenti dell'ultimo anno, da Khordad dell'anno scorso a Khordad di quest'anno, per vedere quali grandi eventi si sono verificati all'interno e all'esterno del paese.

Ha aggiunto: Ma oggi assistiamo alla dignità, alla potenza e alla posizione diversa della Repubblica Islamica dell'Iran tra le nazioni e gli Stati, e questa è la più grande opportunità che abbiamo davanti.

Qalibaf, affermando che la posizione della Cina è unica per noi, ha detto: La Cina deve credere e crederà che non siamo solo un cliente o un partner commerciale, ma un partner a tutti gli effetti.

Ha aggiunto: Considerate le condizioni della regione, gli amici hanno attentamente sottolineato che abbiamo bisogno della formazione di nuovi blocchi (coalizioni regionali). Naturalmente, questi blocchi sono già in parte formati, e in qualsiasi blocco che si formerà in futuro, i due paesi, Iran e Cina, saranno certamente presenti e saranno l'asse di queste formazioni bloccate.