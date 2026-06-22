Racconto di Araghchi sui progressi dei negoziati per il Libano, le sanzioni e gli asset

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro Paese, al termine dei negoziati intensivi di Bürgenstock in Svizzera, ha scritto sulla sua pagina personale su uno dei social network: La mediazione instancabile di Pakistan e Qatar ha portato a grandi progressi per porre fine alla guerra in Libano. Inoltre, sono state sospese le sanzioni sulle esportazioni di petrolio e petrolchimici, è stato rimosso il blocco navale, sono stati liberati alcuni asset congelati, ed è stato avviato il grande piano di ricostruzione e sviluppo economico dell'Iran.

Ha aggiunto: Primo vero test: l'unità di risoluzione dei conflitti in Libano.