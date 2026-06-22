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Dobbiamo prendere la controparte per il bavero per garantire l'adempimento degli impegni

22 giugno 2026 - 12:12
News ID: 1830370
Source: ABNA24
Dobbiamo prendere la controparte per il bavero per garantire l'adempimento degli impegni

Il portavoce del Ministero degli Esteri, in un'intervista al corrispondente di Sed-o-Sima dopo la conclusione del vertice di Bürgenstock, ha dichiarato: L'ottica della delegazione iraniana è che dobbiamo prendere la controparte per il bavero per garantire l'adempimento degli impegni.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, in un'intervista al corrispondente di Sed-o-Sima dopo la conclusione del vertice di Bürgenstock, ha dichiarato: Sono state condotte discussioni riguardo ai restanti punti necessari per l'avvio dei negoziati finali.

Ha aggiunto: È stato discusso il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset iraniani, e sono stati fatti buoni progressi.

Baghaei ha proseguito: Per quanto riguarda il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, è stato anche deciso di predisporre un meccanismo, il che è importante.

Ha sottolineato: Abbiamo avuto una giornata molto lunga. Le riunioni sono iniziate lunedì mattina. Durante l'incontro quadrilaterale, è stata pubblicata una dichiarazione minacciosa degli Stati Uniti, che ha portato l'Iran a dichiarare di non essere disposto a proseguire l'incontro quadrilaterale in tali condizioni.

In questo contesto, Qatar e Pakistan hanno cercato di far proseguire il dialogo, e noi abbiamo detto che non si sarebbe svolto in formato quadrilaterale.

Baghaei ha aggiunto: Negli incontri quadrilaterali e prima di essi, è stata espressa la nostra preoccupazione riguardo alla mala fede della controparte. In particolare per quanto riguarda la continua violazione della tregua da parte del regime sionista.

A tal proposito, per garantire la sostenibilità della pace, è stato istituito un nuovo meccanismo con la partecipazione dei mediatori per monitorare la fine della guerra e la cessazione delle ostilità in Libano.

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: L'ottica della delegazione iraniana è che dobbiamo prendere la controparte per il bavero per garantire l'adempimento degli impegni.

Ha aggiunto: In questa fase, il lavoro della delegazione negoziale è terminato, ma le squadre tecniche continueranno il loro lavoro domani. Inoltre, i due mediatori, Qatar e Pakistan, pubblicheranno un testo. Questo testo sarà presentato come documento degli accordi raggiunti nel corso di 18 ore.

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