Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, in un'intervista al corrispondente di Sed-o-Sima dopo la conclusione del vertice di Bürgenstock, ha dichiarato: Sono state condotte discussioni riguardo ai restanti punti necessari per l'avvio dei negoziati finali.

Ha aggiunto: È stato discusso il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset iraniani, e sono stati fatti buoni progressi.

Baghaei ha proseguito: Per quanto riguarda il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, è stato anche deciso di predisporre un meccanismo, il che è importante.

Ha sottolineato: Abbiamo avuto una giornata molto lunga. Le riunioni sono iniziate lunedì mattina. Durante l'incontro quadrilaterale, è stata pubblicata una dichiarazione minacciosa degli Stati Uniti, che ha portato l'Iran a dichiarare di non essere disposto a proseguire l'incontro quadrilaterale in tali condizioni.

In questo contesto, Qatar e Pakistan hanno cercato di far proseguire il dialogo, e noi abbiamo detto che non si sarebbe svolto in formato quadrilaterale.

Baghaei ha aggiunto: Negli incontri quadrilaterali e prima di essi, è stata espressa la nostra preoccupazione riguardo alla mala fede della controparte. In particolare per quanto riguarda la continua violazione della tregua da parte del regime sionista.

A tal proposito, per garantire la sostenibilità della pace, è stato istituito un nuovo meccanismo con la partecipazione dei mediatori per monitorare la fine della guerra e la cessazione delle ostilità in Libano.

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: L'ottica della delegazione iraniana è che dobbiamo prendere la controparte per il bavero per garantire l'adempimento degli impegni.

Ha aggiunto: In questa fase, il lavoro della delegazione negoziale è terminato, ma le squadre tecniche continueranno il loro lavoro domani. Inoltre, i due mediatori, Qatar e Pakistan, pubblicheranno un testo. Questo testo sarà presentato come documento degli accordi raggiunti nel corso di 18 ore.