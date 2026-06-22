Risposta negativa di Julani alla richiesta di Trump di fomentare la guerra in Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa siriana, Abu Mohammed al-Julani, capo del regime autoproclamato della Siria, nelle sue dichiarazioni ha sottolineato che il presidente americano Donald Trump, in una conversazione telefonica con lui, ha parlato di soluzioni diverse dalla guerra e dal confronto con Hezbollah.

Al-Julani ha cercato di interpretare le parole di Trump in modo diverso per giustificare la sua paura del confronto con Hezbollah. Ha affermato che Trump aveva espresso insoddisfazione per quanto sta accadendo in Libano e aveva parlato del ruolo della Siria nel trovare una soluzione sicura e senza tensioni, ma che queste dichiarazioni erano state erroneamente interpretate come se la Siria stesse per entrare in Libano.

Ha chiarito: «Non voglio che la Siria intervenga negativamente in Libano, e cerchiamo soluzioni economiche, non militari.»

Il capo del regime provvisorio siriano ha sottolineato che la Siria non entrerà in Libano e ha detto a Trump che esistono altre strade oltre alla guerra e al confronto con Hezbollah.

Al-Julani ha dichiarato che si può contare sulla Siria per una soluzione positiva, che si otterrebbe rafforzando il sostegno al governo libanese, rafforzando le istituzioni ufficiali e creando legami e connessioni tra le forze libanesi, incluso Hezbollah, perché soluzioni parziali e incomplete creano grandi problemi.

Ha aggiunto che Hezbollah deve trovare il suo posto e la sua posizione, poiché alcuni paesi interessati al Libano associano questo gruppo al dossier iraniano.

Il capo del regime provvisorio siriano, sotto il quale dal suo insediamento sono stati commessi molti crimini contro gli sciiti, sostenendo che Hezbollah non rappresenta gli sciiti in Libano, ha dichiarato: «Non ci devono essere gruppi al di fuori della volontà dello Stato in questo paese, e mi prendo cura della situazione degli sciiti in Libano.»

Al-Julani ha dichiarato che la Siria è pronta a sedersi al tavolo e a negoziare con questo Hezbollah.

Ha inoltre affermato che la guerra tra Iran e America è inutile e senza scopo, che non è nell'interesse dei due paesi continuare la guerra e che Israele è parte dell'America.