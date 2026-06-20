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Ministro israeliano: prima o poi attaccheremo la Siria

20 giugno 2026 - 14:01
News ID: 1829477
Source: ABNA24
Ministro israeliano: prima o poi attaccheremo la Siria

Le parole del ministro sionista riguardo all'attacco alla Siria indicano che le aggressioni del regime sionista contro i paesi della regione non finiranno mai.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Amichai Shikli, ministro per gli Affari dei Rimpatriati del regime sionista, esprimendo preoccupazione per la natura delle relazioni tra Siria e Turchia, ha dichiarato che Turchia e Siria rappresentano per Israele una sfida più grande dell'Iran.

Egli, che è membro del partito al governo guidato da Netanyahu nei territori occupati, ha aggiunto: «Israele attaccherà la Siria prima o poi.»

Ciò nonostante il fatto che il regime di Al-Joulani, dalla caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, non solo non abbia assunto alcuna posizione ostile nei confronti del regime sionista, ma non abbia nemmeno intrapreso alcuna azione contro le continue invasioni terrestri e aeree di questo regime contro la Siria, e abbia anzi sottolineato più volte la sua volontà di raggiungere un accordo con Tel Aviv.

Mentre la Turchia intendeva trasformare Homs e Hama in basi militari, il regime sionista, bombardando gli aeroporti di queste regioni, ha costretto le forze turche a ritirarsi.

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