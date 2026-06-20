Haaretz: Netanyahu è entrato nei suoi «giorni politici finali»

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Al-Youm, uno scrittore e commentatore politico nei territori occupati, in un attacco violento contro Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha dichiarato che egli è entrato nei suoi «giorni politici finali» e che questa situazione potrebbe essere pericolosa per il (regime) israeliano.

Secondo il giornale Haaretz, «Uri Misgav» in un articolo intitolato «Netanyahu è finito... ed è pericoloso» ha scritto che Netanyahu si trova ad affrontare una grave crisi sul piano politico, giuridico e in termini di sostegno popolare.

Secondo questo analista, il progetto che per anni è stato il fulcro dell'attività politica di Netanyahu, ovvero il contrasto alla cosiddetta «minaccia iraniana», ora ha subito un fallimento geopolitico, e questo ha ulteriormente indebolito la sua posizione politica.

Misgav ha anche, riferendosi al clima di rabbia e instabilità politica in Israele dopo le recenti guerre e gli eventi di sicurezza, avvertito che Netanyahu potrebbe ricorrere ad azioni provocatorie nella regione per sfuggire alle pressioni interne e politiche.

Ha indicato la possibile escalation dei conflitti in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e in Libano, o addirittura l'estensione delle tensioni con l'Iran, tra gli scenari che potrebbero essere perseguiti per modificare il clima politico interno del regime.

Questo analista sionista ha anche criticato la struttura decisionale nel regime israeliano e ha affermato che Netanyahu si è circondato di un cerchio di persone a lui totalmente fedeli, mentre la voce dei critici nelle istituzioni ufficiali si fa sempre meno sentire.

Alla fine dell'articolo si legge che i dissensi negli ambienti politici e mediatici del regime israeliano sul futuro di Netanyahu sono in aumento, e allo stesso tempo crescono le richieste di elezioni anticipate e di chiamare i leader politici di questo regime a rispondere delle conseguenze delle recenti crisi.