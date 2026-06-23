Ghalibaf: Lo Stretto di Hormuz sarà amministrato dall'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente della delegazione negoziale della Repubblica Islamica dell'Iran, durante il volo di ritorno dai negoziati quadrilaterali in Svizzera, in un'intervista andata in onda lunedì sera (22 giugno) sui media nazionali, ha dichiarato: «Alcuni amici ritengono che il campo diplomatico sia in contrasto con il campo militare, ma questa è un'idea fondamentalmente sbagliata. Perché sul campo militare, qualsiasi successo ottenuto potrà dare i suoi frutti solo quando quella vittoria sarà registrata e consolidata politicamente e giuridicamente. Senza diplomazia, gli sforzi sul campo di battaglia non daranno risultati.»

Il presidente della delegazione negoziale della Repubblica Islamica dell'Iran ha aggiunto: «Sulla questione libanese, non appena siamo entrati nei negoziati in Svizzera, abbiamo visto che il fuoco del nemico contro il Libano si è fermato e gran parte della popolazione è tornata alle proprie case. Con la volontà di Dio, grazie alla decisione presa in Svizzera, porteremo a compimento l'integrità territoriale e la sovranità nazionale del Libano in questi colloqui, e non li abbandoneremo finché non avremo raggiunto un risultato.»

Non ci fidiamo degli Stati Uniti

Ghalibaf, dichiarando che non ci siamo fidati e non ci fidiamo degli americani, e che è saggio continuare a diffidare anche in futuro, ha detto: «Nei colloqui con la parte americana, abbiamo seguito una chiara tabella di marcia e un modello definito, ed è stato incluso l'articolo 13 del memorandum, secondo il quale, a causa della sfiducia verso la parte americana, le azioni degli Stati Uniti ai sensi degli articoli 1, 4, 5, 10 e 11 dovevano essere eseguite immediatamente dopo la firma del memorandum, o almeno avviate le loro procedure esecutive, in modo da essere certi che il lavoro fosse iniziato; poi siamo passati agli altri temi.»

Il presidente del Consiglio Consultivo Islamico ha sottolineato: «Uno dei buoni risultati dei nostri colleghi nella delegazione negoziale è stato che si sono verificati due grandi eventi e, contemporaneamente alla firma del memorandum, il blocco è stato rimosso. Se avessimo voluto farlo con metodi militari, sarebbe stata una guerra con relativi danni; ma avete visto che il blocco è stato rimosso da un giorno all'altro.»

Ha inoltre ricordato: «Trump dopo la firma del memorandum ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è libero da stasera; mentre secondo l'articolo 4 del memorandum, avrebbe dovuto essere liberato entro 30 giorni e secondo le regole iraniane. Questa è la forza della Repubblica Islamica, che siamo riusciti a costringere Trump a correggere il tweet che aveva pubblicato, e questo è il risultato della combinazione del nostro potere morbido e duro.»

Lo sblocco dei fondi congelati e la rimozione delle sanzioni petrolifere sono finalizzati

Il presidente della delegazione negoziale iraniana, nel riferirsi allo sblocco degli averi congelati del nostro paese, ha precisato: «Secondo l'articolo 11, due importi di 6 miliardi di dollari ciascuno dovevano essere sbloccati, le cui misure preparatorie erano state effettuate durante il viaggio in Qatar, ma la firma definitiva doveva avvenire in Svizzera, ed è stata effettuata.»

Ha sottolineato: «Per quanto riguarda l'articolo 10, si tratta della vendita di petrolio greggio, prodotti petrolchimici e loro derivati, nonché delle questioni bancarie, assicurative e di trasporto. Poiché non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, le sanzioni rimangono in vigore; tuttavia, sulla base dell'accordo firmato, fino al raggiungimento di un accordo definitivo, le sanzioni petrolifere sono state rimosse.»

Ghalibaf ha indicato un altro tema importante, ovvero il quadro per il monitoraggio dell'attuazione degli articoli del memorandum entro il termine di 60 giorni, e ha dichiarato: «Anche questo tema è stato portato a termine ed è stata concordata una coordinazione affinché le delegazioni iraniana e statunitense tengano riunioni e seguano queste questioni e la loro esecuzione.»