Hezbollah: Stiamo monitorando il nemico sionista; il diritto alla difesa della patria è preservato

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Hezbollah libanese ha dichiarato in un comunicato che l'esercito del nemico sionista ha continuato ieri a violare l'accordo di cessate il fuoco effettuando raid aerei, esplosioni e colpendo varie aree nel sud del Libano.

Hezbollah in questo comunicato ha sottolineato che queste azioni sono una violazione grave e palese del cessate il fuoco.

Hezbollah ha aggiunto: Secondo i rapporti ricevuti, il nemico sionista ha colpito edifici residenziali nelle aree di "Nabatiye" e "Meifdun", e un drone ha attaccato terreni aperti nella località di "Farun".

Inoltre, l'esercito nemico con operazioni di demolizione ha fatto esplodere edifici residenziali nelle località di "Tayba" e "Hadatha", e ha effettuato esplosioni nella località di "Majdal Zun".

La Resistenza islamica, in conclusione, dichiarando di monitorare attentamente tutti i casi di violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito del nemico sionista, ha ribadito il suo legittimo diritto alla difesa della patria e della nazione.