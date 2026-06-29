Consultazioni tra bin Salman e Macron sugli ultimi sviluppi del memorandum Iran-USA

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa qatariota, Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, ha avuto oggi, domenica, consultazioni telefoniche con Emmanuel Macron, presidente della Francia.

Secondo quanto dichiarato da questo media, il principe ereditario saudita e il presidente francese hanno discusso in queste consultazioni telefoniche gli sviluppi regionali e internazionali.

Hanno anche affrontato gli ultimi sviluppi relativi al memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran, nonché gli sforzi per raggiungere soluzioni complete che garantiscano sicurezza e stabilità nella regione.

L'agenzia di stampa qatariota ha poi aggiunto: Le due parti hanno sottolineato l'importanza di garantire la libertà di navigazione e di sostenere gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni. Hanno anche discusso di aree di cooperazione comune e di una serie di questioni regionali e internazionali di reciproco interesse.