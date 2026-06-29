Distruzione di abitazioni nel sud della striscia di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, militari israeliani hanno demolito edifici residenziali vicino al complesso islamico nella zona di "Bani Suhail", situata a est della città di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza.

Fonti palestinesi hanno anche riferito di incursioni delle forze sioniste nei campi di "Al-Jalzun" a nord di Ramallah e "Ad-Duheisha" a sud di Betlemme.

Le stesse fonti hanno inoltre dichiarato che l'ovest di "Beit Lahiya", nel nord della striscia di Gaza, è stato sottoposto a fuoco d'artiglieria da parte dell'esercito israeliano.

Inoltre, a seguito di colpi di arma da fuoco sparati ieri sera dai militari israeliani contro i residenti di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, una bambina palestinese di 3 anni è rimasta ferita.

I territori palestinesi, tra cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, sono quotidianamente teatro di azioni aggressive, attacchi e incursioni da parte dei militari israeliani, nonché di arresti e persecuzioni di palestinesi da parte delle forze sioniste.