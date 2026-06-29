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Distruzione di abitazioni nel sud della striscia di Gaza

29 giugno 2026 - 09:21
News ID: 1833020
Source: ABNA24
Distruzione di abitazioni nel sud della striscia di Gaza

Fonti palestinesi hanno riferito della distruzione di edifici residenziali in una parte di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, da parte delle forze sioniste.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, militari israeliani hanno demolito edifici residenziali vicino al complesso islamico nella zona di "Bani Suhail", situata a est della città di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza.

Fonti palestinesi hanno anche riferito di incursioni delle forze sioniste nei campi di "Al-Jalzun" a nord di Ramallah e "Ad-Duheisha" a sud di Betlemme.

Le stesse fonti hanno inoltre dichiarato che l'ovest di "Beit Lahiya", nel nord della striscia di Gaza, è stato sottoposto a fuoco d'artiglieria da parte dell'esercito israeliano.

Inoltre, a seguito di colpi di arma da fuoco sparati ieri sera dai militari israeliani contro i residenti di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, una bambina palestinese di 3 anni è rimasta ferita.

I territori palestinesi, tra cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, sono quotidianamente teatro di azioni aggressive, attacchi e incursioni da parte dei militari israeliani, nonché di arresti e persecuzioni di palestinesi da parte delle forze sioniste.

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