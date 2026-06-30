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Grande sconfitta per Israele; la ricostruzione di Gaza avverrà senza il disarmo di Hamas

30 giugno 2026 - 11:03
News ID: 1833485
Source: ABNA24
Grande sconfitta per Israele; la ricostruzione di Gaza avverrà senza il disarmo di Hamas

Un media sionista ha riferito che, in un nuovo passo indietro da parte degli Stati Uniti, questo paese ha informato il regime israeliano di volere l'avvio della ricostruzione di Gaza anche senza il disarmo di Hamas.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito di notizie «Akka», l'organizzazione radio-televisiva del regime sionista (KAN) ha annunciato che il governo statunitense ha consegnato al regime israeliano un documento sul futuro della Striscia di Gaza.

Secondo questo rapporto, il documento include il trasferimento dei fondi dell'Autorità Palestinese al cosiddetto «Consiglio per la Pace».

Inoltre, questo documento include l'avvio del processo di ricostruzione di Gaza anche senza il disarmo di Hamas.

Finora non sono stati pubblicati ulteriori dettagli su questo documento, e funzionari americani e sionisti non hanno reagito a questo rapporto.

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