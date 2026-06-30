Katz suona il tamburo di guerra contro l'Iran e minaccia di bombardare la Dahieh

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Israel Katz, ministro della Guerra del regime sionista, ha assunto una posizione ostile nei confronti dell'Iran.

Ha affermato: «Se l'Iran attacca Israele o se Trump considera i negoziati infruttuosi, la guerra contro l'Iran si riaccenderà.»

Katz ha dichiarato ai giornalisti: «Ho ordinato all'esercito di prepararsi per l'operazione “Blu e Bianco” in Iran, e questo potrebbe accadere già domani.»

Ha inoltre affermato: «L'equazione rimane valida: qualsiasi attacco al nord o agli insediamenti di frontiera sarà immediatamente seguito dal bombardamento della periferia sud di Beirut – la Dahieh. Se Hezbollah effettuerà un attacco contro il nord di Israele, la Dahieh sarà colpita.»

Il ministro della Guerra del regime sionista ha anche affermato: «Ho concordato con il comandante del Comando Centrale dell'esercito americano di non ritirarci dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Finché Hezbollah non sarà disarmato, non ci sarà alcun ulteriore ritiro oltre alle due aree pilota nel sud del Libano. Dopo le restrizioni statunitensi, siamo passati a un piano alternativo, ovvero l'approfondimento della “linea gialla” nel sud del Libano. I soldati dell'esercito libanese non passeranno improvvisamente ad attaccare Hezbollah, e la presenza dell'esercito israeliano in Libano sarà di lunga durata.»