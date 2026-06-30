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L'illusione della vittoria di Trump, questa volta nel «caso dei licenziamenti»

30 giugno 2026 - 11:04
News ID: 1833488
Source: ABNA24
L'illusione della vittoria di Trump, questa volta nel «caso dei licenziamenti»

Il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che la Corte Suprema del paese, nel «caso dei licenziamenti», gli ha conferito il potere di rimuovere funzionari del potere esecutivo, nominati e rappresentanti di agenzie.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha scritto su Truth Social: «Poco fa presso la Corte Suprema degli Stati Uniti è stata ottenuta una grande vittoria nel “caso dei licenziamenti”, che conferma il potere presidenziale nel nostro paese di rimuovere funzionari del potere esecutivo, nominati e rappresentanti di agenzie, ai sensi dell'articolo II della Costituzione.»

Il Presidente degli Stati Uniti, che è noto per cercare di rimuovere funzionari che resistono ai suoi ordini illegali, ha affermato: «Questa decisione risale agli anni '30, e i presidenti americani hanno aspirato a una sentenza del genere da allora!»

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