L'illusione della vittoria di Trump, questa volta nel «caso dei licenziamenti»

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha scritto su Truth Social: «Poco fa presso la Corte Suprema degli Stati Uniti è stata ottenuta una grande vittoria nel “caso dei licenziamenti”, che conferma il potere presidenziale nel nostro paese di rimuovere funzionari del potere esecutivo, nominati e rappresentanti di agenzie, ai sensi dell'articolo II della Costituzione.»

Il Presidente degli Stati Uniti, che è noto per cercare di rimuovere funzionari che resistono ai suoi ordini illegali, ha affermato: «Questa decisione risale agli anni '30, e i presidenti americani hanno aspirato a una sentenza del genere da allora!»