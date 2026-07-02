Gharibabadi: Lo Stretto di Hormuz è sotto il comando dell'Iran, non del CENTCOM

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Kazem Gharibabadi», vice ministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali e capo negoziatore dell'Iran, giovedì 2 luglio, in un post su uno dei social network, ha scritto: L'incontro militare in Bahrain non può creare un ordine giuridico e sicurezza per il Golfo Persico.

Ha poi sottolineato: La sicurezza della regione è garantita dalla fine dell'intervento e dal ritiro degli Stati Uniti dalla regione, dal rispetto della sovranità dei paesi e dall'accettazione delle nuove realtà geopolitiche, non sotto l'ombrello militare degli Stati Uniti.