  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Gharibabadi: Lo Stretto di Hormuz è sotto il comando dell'Iran, non del CENTCOM

2 luglio 2026 - 11:43
News ID: 1834384
Source: ABNA24
Gharibabadi: Lo Stretto di Hormuz è sotto il comando dell'Iran, non del CENTCOM

Il vice ministro degli Esteri, in reazione alla tenuta della riunione sulla sicurezza del CENTCOM e dei paesi della regione, ha scritto: Lo Stretto di Hormuz è sotto il comando dell'Iran, non del CENTCOM.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Kazem Gharibabadi», vice ministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali e capo negoziatore dell'Iran, giovedì 2 luglio, in un post su uno dei social network, ha scritto: L'incontro militare in Bahrain non può creare un ordine giuridico e sicurezza per il Golfo Persico.

Ha poi sottolineato: La sicurezza della regione è garantita dalla fine dell'intervento e dal ritiro degli Stati Uniti dalla regione, dal rispetto della sovranità dei paesi e dall'accettazione delle nuove realtà geopolitiche, non sotto l'ombrello militare degli Stati Uniti.

Your Comment

You are replying to: .
captcha