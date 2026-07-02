Presidente cubano: L'obiettivo del blocco statunitense è creare disordini sociali

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Russia al-Youm, «Miguel Díaz-Canel», presidente di Cuba, ha dichiarato che il blocco e le sanzioni degli Stati Uniti contro il suo paese hanno raggiunto un livello insopportabile.

Ha aggiunto che l'obiettivo di questo blocco è creare disordini sociali a Cuba.

Il presidente cubano ha anche dichiarato che L'Avana solleverà nuovamente la questione della revoca delle sanzioni presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ha precisato che Cuba presenta ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un progetto di risoluzione che chiede la fine del blocco commerciale ed economico degli Stati Uniti contro il suo paese – un blocco che dura da oltre 60 anni.

Il presidente cubano ha infine osservato che questa risoluzione di solito riceve un fermo sostegno dalla maggioranza degli Stati membri dell'ONU, ma ha un carattere non vincolante e consultivo.