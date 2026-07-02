Funzionario iracheno: Il danno dovuto alla corruzione è stimato in oltre duemila miliardi di dollari

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Russia al-Youm, «Munir Haddad», consulente legale del Primo Ministro iracheno «Ali al-Zeydi», ha dichiarato che il bilancio dell'Iraq dal 2003 ad oggi, a causa della corruzione, ha subito perdite per oltre duemila miliardi di dollari.

Per quanto riguarda l'approccio del nuovo governo iracheno al caso della corruzione nel paese, ha precisato che la campagna anticorruzione continua senza linee rosse o limiti di tempo.

Haddad, riferendosi all'incredibile volume degli appropriamenti indebiti, ha aggiunto che le cifre dei beni saccheggiati vanno oltre ogni ragione e logica.

Il consulente legale del Primo Ministro iracheno, riguardo alle modalità di gestione di questi casi, ha dichiarato che i processi contro gli imputati di corruzione si terranno in pubblico.

Ha osservato che non esiste una statistica definitiva sul numero degli arrestati, e le operazioni di perquisizione e arresto continuano quotidianamente.

Per quanto riguarda l'avanzamento delle indagini, Haddad ha dichiarato che i principali imputati hanno reso confessioni dettagliate che hanno guidato i servizi di sicurezza e giudiziari nell'arresto di altri imputati.

Ha anche dichiarato che alcune persone ricercate hanno tentato di fuggire all'estero o nella regione del Kurdistan, nel nord del paese.

Il consulente legale di al-Zeydi, riguardo alla posizione di Erbil sui casi di corruzione, ha aggiunto che le autorità della regione del Kurdistan hanno collaborato con noi e hanno consegnato 8 persone ricercate alle autorità federali.

Infine, ha sottolineato che l'elenco delle persone arrestate include alti funzionari attuali, ex funzionari e membri del Parlamento.