Pezeshkian: Non permetteremo che i risultati delle forze armate vengano danneggiati sulla via della diplomazia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente dell'Iran, nel proseguimento del suo programma di viaggio a Qom, ha incontrato e colloquiato con l'ayatollah Alavi Borujerdi.

Il Presidente in questo incontro, dopo aver ringraziato l'ayatollah Alavi Borujerdi per il suo sguardo preciso, perseverante e informato sull'operato del governo e sulle vicende attuali del paese, ha dichiarato: Le vostre opinioni e i vostri punti di vista sono per me molto preziosi e illuminanti; poiché il paese nelle circostanze attuali ha più che mai bisogno di analisi e sguardi realistici basati su una comprensione accurata dei problemi e delle esigenze del momento.

Il Presidente ha poi descritto gli sforzi del governo per portare avanti gli affari del paese e consolidare i preziosi risultati delle forze armate attraverso la diplomazia e le interazioni internazionali costruttive, ed ha espresso preoccupazione per le azioni di alcune correnti volte a minare l'unità e la coesione interna e a interferire con il processo negoziale.

L'ayatollah Alavi Borujerdi ha anche in questo incontro, ringraziando per gli sforzi del governo e del Presidente in persona nella gestione del paese nelle attuali condizioni difficili e critiche, apprezzato la pazienza e la magnanimità del governo di fronte ad alcune ostilità e attacchi.

Facendo riferimento alla complessità della situazione interna e internazionale, ha dichiarato: Governare il paese nelle circostanze attuali non è un compito facile, e secondo molti esperti e studiosi del seminario teologico di Qom, la gestione degli affari del paese in queste condizioni difficili non avrebbe potuto essere migliore. L'importante è che i responsabili comprendano correttamente le realtà e prendano decisioni in base alle condizioni esistenti.

L'ayatollah Alavi Borujerdi, sottolineando che il raggiungimento di ideali e obiettivi elevati richiede un'attenzione simultanea alle realtà e alle risorse disponibili, ha aggiunto: A volte esiste un divario tra aspirazioni e realtà, e l'arte della gestione consiste nel prendere, sulla base delle realtà, la migliore decisione possibile.

Il professore del seminario teologico ha inoltre definito coraggiosa e lodevole l'assunzione di responsabilità del Presidente nel portare avanti i negoziati e ha dichiarato: Avete compiuto il vostro dovere e la vostra responsabilità; che l'altra parte rispetti o meno i propri impegni, o che alcuni all'interno del paese creino ostacoli, è una questione che esula dalla vostra responsabilità. Ciò che conta è aver compiuto il proprio dovere e aver cercato sinceramente di servire gli interessi del paese e del popolo.