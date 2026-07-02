La nazione iraniana è la prima vittima dei diritti umani americani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la tredicesima conferenza internazionale «Diritti umani americani dal punto di vista del leader martire della rivoluzione» si è tenuta giovedì 2 luglio 2026.

Hanno parlato a questa conferenza: Hojjatoleslam wal-Moslemin Seyyed Ziaeddin Aghajanpour – rappresentante della Guida Suprema e capo dell'Organizzazione ideologico-politica del Ministero della Difesa e del Supporto delle Forze Armate; Ali Bagheri Kani – vice per la politica estera e la sicurezza internazionale del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale; Nasser Seraj – vice per gli affari internazionali del Potere Giudiziario e segretario del Comitato per i Diritti Umani della Repubblica Islamica; Ebrahim Azizi – presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento Islamico e capo del Comitato per la revisione e la divulgazione dei diritti umani americani; il generale Haj Hassan Rastegarpanah – direttore del Centro di Studi Strategici di Informazione e Sicurezza dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate; il generale Hossein Reza Sadeghi – consigliere e direttore speciale dell'Ufficio di Supervisione del Comando Supremo sull'Organizzazione di Intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; e Amin Ansari – segretario generale dell'Organizzazione Giovanile per i Diritti Umani della Repubblica Islamica dell'Iran.

Nasser Seraj, vice per gli affari internazionali del Potere Giudiziario e segretario del Comitato per i Diritti Umani della Repubblica Islamica dell'Iran, ha detto: Oggi parliamo alla conferenza «Divulgazione dei diritti umani americani» – non per odio, ma per responsabilità umana e storica.

Ha aggiunto: Oggi ricordiamo il nostro leader martire, Sua Santità l'Ayatollah Khamenei (che Dio Altissimo sia soddisfatto di lui); quel grande uomo che nel marzo dello scorso anno è stato martirizzato nell'attacco criminale del regime americano e del regime sionista. Per anni, con le parole più incisive, ha svelato il vero volto dei diritti umani americani, e oggi è nostro dovere percorrere la sua via illuminante e gridare questa amara verità.

Il segretario del Comitato per i Diritti Umani ha poi sottolineato: Un governo che si presenta come difensore della libertà, della dignità umana e dei diritti umani, rispetta questi principi nella pratica? Il nostro leader martire anni fa disse: «Sollevare la questione dei diritti umani da parte dell'America è un inganno e un mezzo di pressione.» Questa breve frase rivela una grande verità. Per il governo americano, i diritti umani non sono un valore umano, ma uno strumento politico; uno strumento per fare pressione sulle nazioni indipendenti e sostenere i propri interessi illegittimi.

Ha continuato: Il leader martire della rivoluzione in uno dei suoi discorsi ha dichiarato esplicitamente: «Oggi nessuno al mondo crede che l'America cerchi i diritti umani» e altrove ha sottolineato: «Gli americani hanno innalzato la bandiera dei diritti umani e dicono che sono impegnati per i diritti umani non solo nel proprio paese, ma in tutto il mondo. Bene, questa è un'affermazione. Cosa hanno fatto nella pratica? Nella pratica, causano il danno più grande ai diritti umani e commettono il più grande oltraggio ai diritti umani in vari paesi.»

L'America parla di diritti umani ovunque i suoi interessi lo richiedano, e chiude gli occhi sui più grandi crimini ovunque i suoi interessi siano minacciati.

Seraj ha anche detto: Il nostro leader martire ha detto a questo proposito: «Se qualcuno nel mondo pretende di difendere i diritti umani, i funzionari americani, considerando tutti gli atti vergognosi che hanno nel loro curriculum nel campo dei diritti umani, non dovrebbero avanzare tale pretesa.»