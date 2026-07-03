Il sangue dell'Imam Khamenei renderà le nuove generazioni più salde sulla via della resistenza

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — Muhammad al-Buraym, noto come «Abu Mujahid», responsabile dell'ufficio stampa dei comitati di resistenza palestinesi, a proposito dell'eredità intellettuale e strategica del leader martire della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: «Il leader martire dell'Iran è riuscito a trasformare l'unità islamica da slogan protocollare in obiettivi strategici, poiché considerava le divergenze settarie come fessure che le potenze coloniali, inclusi sionisti, americani e il mondo occidentale, sfruttano per dividere la regione islamica e seminare discordia.»

Ha aggiunto: «Le decisioni e le fatwa emanate dal leader martire sul divieto di offendere i simboli sunniti e i suoi sforzi con tutte le sue forze per prevenire i pretesti dei nemici affinché non penetrino attraverso questa fessura, sono un passo fondamentale che ha contribuito a rafforzare l'unità della umma islamica e a tagliare la strada a tutti coloro che si nutrono dell'incitamento alle divergenze settarie e ideologiche. Queste decisioni hanno anche contribuito a far rivivere la umma islamica per svolgere il suo ruolo nel confronto con le forze dell'arroganza e della tirannia.»

Abu Mujahid, sottolineando che il leader martire della rivoluzione era molto lungimirante, ha dichiarato: «Il martire Sayyid Ali Khamenei aveva una visione profonda della situazione della umma islamica e del suo popolo, e possedeva la capacità di valutare con precisione e diagnosticare correttamente la realtà della nazione. L'unità nel pensiero del leader martire non si limitava ai confini geografici dell'Iran, ma raggiungeva i confini dei paesi islamici e arabi e ha creato un modello per il riavvicinamento delle relazioni tra i paesi islamici e le loro forze di resistenza.»

Questo responsabile palestinese ha osservato: «La resistenza nel pensiero del leader martire non è solo un fucile o un razzo, ma un sistema intellettuale, culturale ed economico che significa non sottomissione al dominio straniero e il raggiungimento dell'autosufficienza e dell'indipendenza. L'Imam Khamenei ha dimostrato che la resistenza è l'unica via per preservare la dignità e la libertà dei popoli.»

Abu Mujahid, riferendosi al ruolo centrale del leader martire nel rafforzamento dell'idea e dell'approccio della resistenza, ha dichiarato: «Questo grande leader ha svolto un ruolo centrale e importante nel rafforzamento dell'idea e dell'approccio della resistenza. Ha consolidato il concetto della vittoria della fede sulla spada e lo ha realizzato nella pratica. La sua idea e il suo approccio della resistenza sono diventati un faro per tutti i popoli e gruppi di resistenza.»

Parlando del sostegno del leader martire della umma alla causa palestinese, ha dichiarato: «Nella visione dell'imam martire, la causa palestinese è considerata la prima questione centrale del mondo islamico. Questa visione e posizione non si sono limitate al solo sostegno politico, ma si sono trasformate in un sostegno militare e logistico diretto e continuo alla resistenza palestinese, che ha portato alla tenacia della striscia di Gaza e al raggiungimento di punti di svolta fondamentali.»