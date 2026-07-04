Il leader martire era il simbolo e l'architetto dell'unità tra sciiti e sunniti

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – dopo il martirio di Sua Santità il grande ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica, un'ampia ondata di dolore, empatia e reazioni popolari si è diffusa in tutto il mondo islamico, in particolare in Pakistan. Molti studiosi, accademici ed élite pakistani lo considerano, oltre che un leader nazionale, un simbolo dell'onore islamico, dell'unità della umma e ispiratore del movimento di resistenza nel mondo islamico. Il corteo funebre storico del leader martire della umma ha offerto un'altra opportunità per riflettere sulla straordinaria personalità del leader martire.

Il Dott. Naser Abbas Shirazi, professore di relazioni internazionali presso l'Università Internazionale Islamica di Islamabad, direttore del Centro per gli studi sulla pace e la diplomazia globale e uno degli analisti di questioni strategiche e dell'Asia occidentale, in un'intervista all'agenzia ABNA, descrivendo le dimensioni della popolarità del leader martire della Rivoluzione Islamica tra il popolo pakistano, ha sottolineato il ruolo centrale del leader martire e di Sua Santità la Guida Suprema, l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, nel rafforzamento dell'unità della umma islamica e nel far fallire i progetti di divisione dei nemici. Egli ha anche, riferendosi alle potenzialità strategiche dell'Iran e del Pakistan, definito lo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale e politica tra i due paesi come condizione necessaria per la formazione di un nuovo ordine regionale.

Le relazioni tra Iran e Pakistan vanno oltre le relazioni intergovernative

Il Dott. Naser Abbas Shirazi all'inizio di questo colloquio ha dichiarato: Senza dubbio, le relazioni tra Pakistan e Iran a vari livelli sono molto strette e solide. Queste relazioni non si limitano al solo livello statale, ma a tre livelli — stato con stato, popolo con popolo e anche leadership con leadership — esistono legami profondi e duraturi tra i due paesi.

Ha aggiunto: Se guardiamo alla storia, scopriamo che l'Iran e il Pakistan hanno da tempo relazioni storiche estese. La lingua storica di questa regione è stata per lunghi periodi il persiano, e l'arte, la cultura e la civiltà iraniana hanno lasciato un profondo impatto su questa geografia. Queste influenze culturali e civilizzazionali sono evidenti e innegabili.