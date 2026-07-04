Il commissario tecnico dell'Egitto ha dedicato la vittoria contro l'Australia alla Palestina

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – «Hossam Hassan», commissario tecnico della squadra di calcio dell'Egitto, dopo la vittoria contro l'Australia ai rigori e la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, ha dedicato questa vittoria, oltre che all'Egitto, anche al popolo palestinese.

Ha aggiunto: Dedico questa vittoria a un'altra parte oltre al popolo egiziano. Dedico questa vittoria al popolo palestinese, che non ci ha mai deluso nel suo sostegno, e dico loro: Che Dio abbia misericordia dei nostri martiri, che sono dei vostri.

Il commissario tecnico della nazionale egiziana ha detto: Il mio cuore e la mia anima sono con il popolo palestinese, e li ringrazio di cuore, perché si sono molto rallegrati per noi. Che Dio conceda loro la vittoria e che Dio abbia misericordia dei loro martiri.

Hassan ha continuato: Dedico questa vittoria al popolo dell'Egitto e al popolo gentile e generoso della Palestina.

La nazionale di calcio dell'Egitto, dopo aver sconfitto l'Australia ai rigori nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si è qualificata per la prima volta nella sua storia per gli ottavi di finale dei Mondiali.

I palestinesi della Striscia di Gaza, sin dall'inizio della competizione dei Mondiali 2026, sostengono la nazionale egiziana e, nonostante le difficili condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza, hanno seguito la partita Egitto-Australia con grande entusiasmo.