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La presenza alla cerimonia di commemorazione del leader martire è una spina nell'occhio del nemico / La partecipazione a questa cerimonia è preziosa q

3 luglio 2026 - 22:19
News ID: 1834986
Source: ABNA24
La presenza alla cerimonia di commemorazione del leader martire è una spina nell'occhio del nemico / La partecipazione a questa cerimonia è preziosa q

Lo sceicco Akram al-Kaabi, segretario generale del movimento iracheno Najaba, riferendosi al martirio del leader della rivoluzione per mano degli Stati Uniti e di Israele, ha sottolineato che la presenza del popolo alla cerimonia di commemorazione del suo corpo puro è una spina nell'occhio del nemico ingiusto, e che gli slogan «Morte all'America» e «Morte a Israele» in questa cerimonia saranno una freccia contro le loro cospirazioni e i loro crimini.

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — lo sceicco Akram al-Kaabi, segretario generale del movimento iracheno Najaba, pubblicando un messaggio e riferendosi al fatto che il leader martire della rivoluzione è stato ucciso dagli yazidi del nostro tempo, ovvero America e Israele, ha sottolineato che la presenza popolare a questa cerimonia è una spina nell'occhio del nemico ingiusto.

Ha anche affermato che intonare gli slogan «Morte all'America» e «Morte a Israele» equivale a una freccia che colpisce le loro cospirazioni, menzogne e crimini.

Il segretario generale del movimento iracheno Najaba ha sottolineato che la partecipazione del popolo alla cerimonia di commemorazione del corpo puro del leader martire della rivoluzione è preziosa quanto la lotta contro i sionisti.

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