La presenza alla cerimonia di commemorazione del leader martire è una spina nell'occhio del nemico / La partecipazione a questa cerimonia è preziosa q

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — lo sceicco Akram al-Kaabi, segretario generale del movimento iracheno Najaba, pubblicando un messaggio e riferendosi al fatto che il leader martire della rivoluzione è stato ucciso dagli yazidi del nostro tempo, ovvero America e Israele, ha sottolineato che la presenza popolare a questa cerimonia è una spina nell'occhio del nemico ingiusto.

Ha anche affermato che intonare gli slogan «Morte all'America» e «Morte a Israele» equivale a una freccia che colpisce le loro cospirazioni, menzogne e crimini.

Il segretario generale del movimento iracheno Najaba ha sottolineato che la partecipazione del popolo alla cerimonia di commemorazione del corpo puro del leader martire della rivoluzione è preziosa quanto la lotta contro i sionisti.