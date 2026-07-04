Grande addio al leader martire della rivoluzione a Teheran visto dall'Associated Press

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – la massiccia partecipazione dei dolenti presso la bara dell'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica dell'Iran, fin dalla mattina di sabato 13 Tir presso la moschea dell'Imam Khomeini (che la pace sia su di lui) per rendergli omaggio, ha avuto eco nell'agenzia statunitense Associated Press.

Questo media, nel suo servizio pubblicando immagini dell'enorme folla di dolenti, ha scritto: L'Iran ha dato inizio sabato alla cerimonia di più giorni per il trasporto della salma dell'ayatollah Ali Khamenei, il suo defunto leader.

La bara del defunto leader iraniano è stata collocata in un contenitore di vetro presso la grande moschea di Teheran. I partecipanti, alla vista di questa scena, sono scoppiati in lacrime e alcuni hanno intonato slogan: «La nostra parola è una! Vendetta! Vendetta!»

Alcuni portavano cartelli e bandiere, mentre in tutta la città erano stati installati cartelloni con l'immagine dell'ayatollah Khamenei. Folle di uomini si battevano il petto in modo ritmico, un rito comune nelle cerimonie funebri sciite.