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Grande addio al leader martire della rivoluzione a Teheran visto dall'Associated Press

4 luglio 2026 - 22:48
News ID: 1835545
Source: ABNA24
Grande addio al leader martire della rivoluzione a Teheran visto dall'Associated Press

L'agenzia di stampa Associated Press, in un servizio corredato di immagini, ha fornito dettagli sui diversi aspetti della presenza imponente dei fedeli iraniani in lutto presso la moschea dell'Imam Khomeini (che la pace sia su di lui) per dare l'addio al leader martire della Rivoluzione Islamica dell'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – la massiccia partecipazione dei dolenti presso la bara dell'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica dell'Iran, fin dalla mattina di sabato 13 Tir presso la moschea dell'Imam Khomeini (che la pace sia su di lui) per rendergli omaggio, ha avuto eco nell'agenzia statunitense Associated Press.

Questo media, nel suo servizio pubblicando immagini dell'enorme folla di dolenti, ha scritto: L'Iran ha dato inizio sabato alla cerimonia di più giorni per il trasporto della salma dell'ayatollah Ali Khamenei, il suo defunto leader.

La bara del defunto leader iraniano è stata collocata in un contenitore di vetro presso la grande moschea di Teheran. I partecipanti, alla vista di questa scena, sono scoppiati in lacrime e alcuni hanno intonato slogan: «La nostra parola è una! Vendetta! Vendetta!»

Alcuni portavano cartelli e bandiere, mentre in tutta la città erano stati installati cartelloni con l'immagine dell'ayatollah Khamenei. Folle di uomini si battevano il petto in modo ritmico, un rito comune nelle cerimonie funebri sciite.

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