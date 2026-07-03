Gli insegnamenti del leader martire rimarranno per sempre nella storia

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — Davide Rossi, scrittore e attivista sociale italiano, con un messaggio video ha dichiarato che si reca a Teheran con entusiasmo e commozione per partecipare alla cerimonia di commemorazione di Sua Santità l'Ayatollah Khamenei, questa grande personalità, e per essere testimone da vicino di uno dei momenti importanti e storici della nazione iraniana.

Ha riferito di aver redatto un'opera di oltre 300 pagine sul pensiero politico e filosofico di Sua Santità l'Ayatollah Khamenei e ha aggiunto di averne scritto personalmente la prefazione. Secondo Rossi, quest'opera non è solo la narrazione della vita del leader martire, ma racconta anche la storia di una nazione che nel 1979 (1357 del calendario iraniano) si è rivoltata contro l'imperialismo, lo sfruttamento e il saccheggio delle proprie risorse per costruire una società basata sull'uguaglianza e sull'indipendenza.

Questo scrittore italiano ha proseguito affermando che la Rivoluzione Islamica gode ancora del sostegno e del rispetto del popolo iraniano, e che questo fatto è nettamente diverso dall'immagine che la propaganda occidentale presenta della Repubblica Islamica.

La «straordinaria» capacità di resistenza della nazione iraniana

Rossi ha definito straordinaria la capacità di resistenza della nazione iraniana e ha dichiarato: «L'Iran non è mai stato l'aggressore e negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante nella lotta contro il gruppo terroristico Daesh (ISIS), nel sostegno agli sciiti della regione e nel supporto alla resistenza palestinese.»

Criticando le politiche di Washington, ha aggiunto che Daesh è stato rafforzato con il sostegno e i finanziamenti degli Stati Uniti, ma l'Iran si è schierato in prima linea nella lotta contro questo gruppo terroristico e ha contribuito a liberare i popoli della regione dalla sua minaccia.

Questo attivista sociale italiano ha anche sottolineato il ruolo della Repubblica Islamica dell'Iran nel sostegno al popolo palestinese e ha dichiarato: «La difesa di Teheran della resistenza palestinese è parte dell'approccio più ampio di questo paese a sostegno dei popoli oppressi e alla lotta contro il dominio globale.»

Rossi ha anche evidenziato il ruolo dell'Iran nella pace mondiale e nella formazione di un ordine più giusto e multipolare, aggiungendo che questa strada è in linea con gli sforzi di paesi come Cina e Russia per costruire un mondo basato sulla cooperazione, sull'uguaglianza e su un destino comune per l'umanità.

Ha affermato chiaramente che ogni uomo e donna nel mondo che crede nella giustizia sociale e nell'uguaglianza dovrebbe sostenere l'esperienza della Repubblica Islamica dell'Iran nella resistenza all'imperialismo e nella difesa dell'indipendenza dei popoli.

Questo scrittore italiano ha aggiunto: «Sua Santità l'Ayatollah Khamenei intratteneva relazioni strette e amichevoli con i leader indipendentisti e contrari al dominio nel mondo.»

Rossi ha concluso sottolineando: «Coloro che non vogliono comprendere il percorso storico e il ruolo dell'Iran possono distorcerlo, ma la verità rimarrà, e gli insegnamenti del martire Ayatollah Ali Khamenei rimarranno per sempre nella memoria della storia.»