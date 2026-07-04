Ministero dell'Intelligence: Ci vendicheremo del sangue del leader martire e dei martiri oppressi

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – il Ministero dell'Intelligence in un comunicato ha dichiarato: I cuori addolorati del popolo coraggioso dell'Iran e dei libertari del mondo non troveranno sollievo e consolazione se non attraverso la vendetta del sangue contro i criminali del delitto dell'assassinio del leader martire della rivoluzione.

Nel comunicato del Ministero dell'Intelligence si legge: Il popolo resistente e instancabile dell'Iran islamico, da oltre 4 mesi, nel proseguimento della sua storica confrontazione e della sua lotta ashurita contro il fronte dell'incredulità e dell'arroganza mondiale, è in lutto e in nero per il martirio ingiusto del giusto servo di Dio, il comandante dei credenti e grande maestro di dignità, indipendenza, autosufficienza, fiducia in sé stessi, rifiuto dell'umiliazione e lotta contro l'oppressione.

Il comunicato aggiunge: Il nemico spietato americano-sionista ha perpetrato il più grande crimine e la più grande cospirazione terroristica della storia contemporanea in questa grande tragedia, ferendo e rattristando per sempre innumerevoli cuori. I cuori addolorati del popolo coraggioso dell'Iran e dei libertari del mondo non troveranno consolazione se non attraverso la vendetta del sangue contro i criminali di questo crimine; e secondo la promessa divina, questa vendetta e punizione si realizzerà: «In verità, Noi ci vendicheremo dei criminali».

Secondo questo comunicato, ora, in continuità del patte saldo e del giuramento indissolubile del popolo con la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica (che la sua ombra si estenda) e del miracolo senza precedenti del risveglio del popolo orgoglioso e fedele al Velayat dell'Iran dopo questo grande martirio, i soldati senza nome dell'Imam del Tempo (che Allah affretti la sua beata venuta) sul fronte della lotta e del jihad del Ministero dell'Intelligence, per onorare e venerare l'alta dignità e l'anima nobile e pura del grande leader martire (che la sua anima pura sia santificata) e degli altri martiri della sua nobile casa, mentre invitano il popolo dell'Iran islamico, amante dei martiri, saldo e risvegliato, all'accompagnamento epico del loro imam-martire, ribadiscono ancora una volta con un giuramento epico la loro alleanza e il loro impegno verso la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, Sua Santità l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (che la sua ombra si estenda), e il popolo sempre presente sulla scena, per vendicare il sangue del leader martire e dei martiri oppressi della seconda e terza guerra imposta dai criminali americano-sionisti, dai loro mercenari e seguaci dell'incredulità mondiale, e per allontanare per sempre il loro male dalla regione.