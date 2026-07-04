Araghchi ha ringraziato per le posizioni dei paesi membri islamici del D-8

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Suhail Mahmud, segretario generale dell'Organizzazione D-8 (otto paesi islamici in via di sviluppo), che si era recato a Teheran per partecipare alla cerimonia di omaggio al leader martire della Rivoluzione Islamica, ha incontrato venerdì sera Seyyed Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri del nostro paese.

Il segretario generale dell'Organizzazione D-8 in questo incontro ha espresso le sue condoglianze per la morte del leader martire della Rivoluzione Islamica e di alcuni funzionari e cittadini iraniani durante la guerra d'aggressione americano-sionista, e ha dichiarato la sua solidarietà e vicinanza al governo e al popolo iraniani.

Il signor Suhail Mahmud, dopo aver presentato un rapporto sulle attività del segretariato dell'Organizzazione D-8 e sugli incontri futuri di questa organizzazione, ha chiesto la continuazione della partecipazione attiva della Repubblica Islamica dell'Iran agli eventi e agli incontri futuri di questa organizzazione.

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha ringraziato il segretario generale dell'Organizzazione D-8 per la sua partecipazione alla cerimonia di omaggio all'alta dignità del leader martire della rivoluzione, nonché per le preziose posizioni dei paesi membri islamici di questa organizzazione nel condannare l'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista e nel dichiarare sostegno e solidarietà con l'Iran.

Araghchi, riferendosi al ruolo importante ed efficace delle organizzazioni regionali nel contrastare l'unilateralismo bellicoso degli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità di continuare la cooperazione e la partecipazione attiva dell'Iran ai prossimi incontri di questa organizzazione.