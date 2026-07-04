Presenza di milioni di persone di Teheran alla cerimonia d'addio al leader martire

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – la cerimonia d'addio al mujahid martire, Sua Santità l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei (che la pace sia su di lui) e alla sua famiglia, è iniziata questa mattina, sabato 13 Tir 1405 (calendario iraniano), con la partecipazione dei fedeli in lutto presso il luogo di preghiera di Teheran.

Secondo l'annuncio del comitato organizzativo per le celebrazioni dell'ascensione cruenta dell'imam-mujahid martire, Sua Santità il grande ayatollah Khamenei (che la sua anima pura sia santificata), le cerimonie di addio, processione funebre, preghiera del defunto e sepoltura sono previste per sabato 13 e domenica 14 Tir 1405, corrispondenti al 19° e 20° giorno del mese di Muharram, per l'addio alle salme presso il luogo di preghiera dell'Imam Khomeini a Teheran; poi lunedì 15 Tir 1405, la processione funebre a Teheran; martedì 16 Tir 1405, la processione funebre nella città di Qom; e infine giovedì 18 Tir 1405, corrispondente al 24° giorno del mese di Muharram, la processione funebre nella città di Mashhad e la sepoltura nel santuario dell'Imam Reza (che la pace sia su di lui).

Contemporaneamente, è prevista anche una cerimonia di addio e processione funebre per il leader martire della rivoluzione mercoledì 17 Tir nelle città di Najaf e Kerbala.

Ieri (venerdì 12 Tir) si è tenuta a Teheran la cerimonia ufficiale di omaggio con la partecipazione di capi di Stato, autorità e rappresentanti di diverse religioni e confessioni di vari paesi del mondo.