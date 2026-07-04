Media sionista: Il corteo funebre di milioni di persone per il corpo del leader iraniano è una dimostrazione di forza dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – il giornale sionista Yedioth Ahronoth ha scritto: La partecipazione di milioni di persone alla cerimonia di trasporto del corpo del defunto leader iraniano è una dimostrazione di forza e un «dito nell'occhio» dell'America, e Teheran attraverso questo dichiara che la sua rivoluzione non ha limiti.

D'altra parte, questo giornale ha scritto che l'ufficio di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha smentito le notizie pubblicate dal New York Times secondo cui Tel Aviv avrebbe pianificato l'assassinio dei principali negoziatori iraniani Araghchi e Ghalibaf durante i negoziati con l'America.

La cerimonia d'addio al defunto leader iraniano, l'Imam Seyyed Ali Hosseini Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica, è in corso da alcune ore presso il luogo di preghiera dell'Imam Khomeini a Teheran con la partecipazione di moltissimi ammiratori di quell'anima partita. La cerimonia d'addio si svolge sabato e domenica presso il luogo di preghiera dell'Imam Khomeini a Teheran, e lunedì si terrà il corteo funebre del corpo puro del leader martire della rivoluzione con la partecipazione di milioni di iraniani a Teheran.

Il corpo puro del leader martire della rivoluzione verrà trasferito martedì a Qom per il corteo funebre, e mercoledì si terrà una maestosa cerimonia di corteo funebre nella città santa di Kerbela. La sepoltura del corpo del leader martire della Rivoluzione Islamica dell'Iran avrà infine luogo giovedì nel santuario sacro dell'Imam Reza (che la pace sia su di lui).