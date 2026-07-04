  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Servizio dell'AFP sull'attesa paziente per l'addio al defunto leader iraniano

4 luglio 2026 - 22:50
News ID: 1835551
Source: ABNA24
Servizio dell'AFP sull'attesa paziente per l'addio al defunto leader iraniano

L'Agence France-Presse (AFP), nella sua copertura dell'inizio della cerimonia d'addio al defunto leader iraniano, ha scritto dell'«attesa paziente» delle persone che, ore prima dell'inizio della cerimonia, si erano recate a piedi sul luogo della cerimonia.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – l'AFP, contemporaneamente all'inizio della cerimonia d'addio al defunto leader iraniano, ha riportato nel suo servizio che un'enorme folla di dolenti, radunatasi sul luogo di preghiera di Teheran, aveva iniziato ad attendere per partecipare alla cerimonia funebre.

L'agenzia, sottolineando che molti dei dolenti si erano recati sul luogo con bandiere rosse ornate dalla parola «Shahid» (martire), ha riferito che diverse migliaia di cittadini si erano presentati sul luogo di preghiera di Teheran ore prima dell'inizio ufficiale del programma.

Secondo questo servizio, una parte considerevole di questa folla ha percorso diversi chilometri a piedi per raggiungere il luogo della cerimonia e partecipare a questo evento politico e culturale.

Your Comment

You are replying to: .
captcha