Servizio dell'AFP sull'attesa paziente per l'addio al defunto leader iraniano

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – l'AFP, contemporaneamente all'inizio della cerimonia d'addio al defunto leader iraniano, ha riportato nel suo servizio che un'enorme folla di dolenti, radunatasi sul luogo di preghiera di Teheran, aveva iniziato ad attendere per partecipare alla cerimonia funebre.

L'agenzia, sottolineando che molti dei dolenti si erano recati sul luogo con bandiere rosse ornate dalla parola «Shahid» (martire), ha riferito che diverse migliaia di cittadini si erano presentati sul luogo di preghiera di Teheran ore prima dell'inizio ufficiale del programma.

Secondo questo servizio, una parte considerevole di questa folla ha percorso diversi chilometri a piedi per raggiungere il luogo della cerimonia e partecipare a questo evento politico e culturale.