Sheikh Hammam Hamudi: Il martire Ayatollah Khamenei è stato al fianco dell'Iraq nei giorni più difficili

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), lo sheikh Hammam Hamudi, presidente del Consiglio Supremo Islamico dell'Iraq, ha sottolineato che la nazione irachena non dimenticherà mai coloro che sono stati al fianco di questo paese. Egli ha inoltre definito il martire Sua Santità l'Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei un simbolo della lotta contro l'oppressione e la tirannia nell'era attuale.

Hamudi, durante un "incontro-dibattito", ha dichiarato: Gli iracheni non abbandoneranno mai coloro che sono stati al loro fianco, e il mondo vedrà il loro coraggio e la loro lealtà durante la cerimonia funebre per il martire Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei.

Ha aggiunto: L'imam martire, Sua Santità l'Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, è stato il simbolo di quest'epoca nella lotta contro l'oppressione e il dispotismo, basandosi sull'insegnamento dell'imam Hussein (pace su di lui) e sulla via della libertà, della dignità e della giustizia.

Il presidente del Consiglio Supremo Islamico dell'Iraq ha proseguito: Il martire Ayatollah al-Uzma Khamenei riuniva in sé ascetismo, coraggio, pazienza, conoscenza e una precisa comprensione politica del modo di pensare del nemico, e su questa base ha costruito un paese forte, facendo affidamento sulle proprie capacità, e una nazione grande e potente.

Ha osservato: Per grazia del sangue del martire Ayatollah al-Uzma Khamenei, la Rivoluzione Islamica dell'Iran ha rinnovato la sua vita con uno spirito più forte, e la massiccia partecipazione del popolo ha mostrato un chiaro messaggio di resistenza e sfida al nemico.

Hamudi ha anche detto: Il martire Ayatollah al-Uzma Khamenei è stato sempre amico dell'Iraq e del popolo iracheno, ha sostenuto la Rivoluzione Islamica in Iraq e ha mostrato sacrificio per l'Iraq. Nella battaglia contro l'ISIS, ha aperto i depositi di armi iraniani per sostenere le forze di Al-Hashd al-Shaabi.

In conclusione, ha sottolineato: Non abbandoneremo mai coloro che sono stati al nostro fianco. Il coraggio, la generosità e lo spirito di gratitudine della nazione irachena si manifesteranno in modo speciale e solenne nell'accoglienza e nelle esequie dell'imam martire Ayatollah al-Uzma Khamenei. Il martire Ayatollah al-Uzma Khamenei è stato sempre vicino ai seminari teologici di Qom e Najaf, e ha prestato particolare attenzione a preservare la convergenza e la coesione tra questi due centri.