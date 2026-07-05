L'ayatollah Makarem Shirazi: Gli assassini del leader martire non sfuggiranno alla punizione divina

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA) — il grande ayatollah Makarem Shirazi, una delle fonti di imitazione (marja'-e taqlid), nel suo messaggio in occasione dei funerali del leader martire della Rivoluzione, ha dichiarato: Gli assassini e coloro che sono stati coinvolti in questo grande crimine, le cui mani sono macchiate dal sangue di questo caro martire, dei comandanti, dei responsabili, delle persone indifese e dei bambini oppressi, non sfuggiranno né alla punizione divina né a una giusta condanna, e questo sangue puro non sarà mai dimenticato.