Racconto di un rivoluzionario bahreinita sulla cerimonia d'addio al leader martire della Rivoluzione

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — prima dell'inizio della cerimonia popolare d'addio al corpo puro del leader martire della Rivoluzione Islamica, gruppi e personalità politiche da diversi paesi sono arrivati al luogo di preghiera con cerimonie speciali per un addio ufficiale al corpo del leader martire della Rivoluzione.

Il dottor Rashid al-Rashid, ricercatore e attivista bahreinita, ha scritto una nota sulla sua partecipazione alla cerimonia d'addio e di sepoltura del leader martire della Rivoluzione, l'ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (che la misericordia di Allah sia su di lui):

Abbiamo partecipato alla storica cerimonia d'addio e di sepoltura del grande leader, l'imam martire, l'ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (che la misericordia di Allah sia su di lui), tenutasi a Teheran. Questo addio è stato uno spettacolo maestoso e ha mostrato le dimensioni della grandezza e della statura di quest'uomo che ha trascorso la sua vita al servizio dell'Islam e delle affari della ummah.

In mezzo a questo dolore degno della perdita di una personalità eccezionale, in questa cerimonia ci siamo fermati con riverenza davanti al suo corpo puro per salutare un leader davanti ai cui sacrifici e alla cui statura le parole di cordoglio non sono all'altezza della sua grandezza.

Lode a Dio che ci ha concesso la gioia di conoscere l'imam martire e leader, l'ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Hosseini Khamenei, e di conoscere i suoi pensieri e il suo grande jihad. Se questa ummah avesse potuto sacrificare il proprio sangue per lui, lo avrebbe certamente fatto; ma il destino ha voluto che lui stesso, con il suo sangue puro, si sacrificasse per l'ummah, per concludere così il suo percorso di vita completo, ricco di jihad, sacrificio e generosità, con ciò che desiderava e ciò che meritava — il martirio e l'incontro con Dio.

Quando eravamo davanti al suo corpo puro, ci siamo rivolti alla sua anima pura e abbiamo detto: O nostro signore, andate in pace e dormite con occhi pieni di luce (in riposo); perché avete lasciato dietro di voi un esercito di uomini liberi e nobili che oggi camminano sulla vostra via, che sono fedeli al vostro grande messaggio e che portano dopo di voi il vessillo dell'onore e della dignità.

I vostri giovani leoni non temono più gli oppressori, figuriamoci i vostri uomini saldi che stanno in prima linea contro le forze dell'oppressione e dell'arroganza. Ciò che abbiamo visto ieri — dalle folle immense alla solidarietà senza precedenti del popolo e dello Stato — è la prova migliore che la via della resistenza e della leadership (wilayah) continuerà.

Abbiamo visto come questa cerimonia, descritta come la più grande nella storia di questo paese, abbia riunito delegazioni ufficiali e popolari da tutto il mondo; ha mostrato che il messaggio eterno che il leader martire ha abbracciato per tutta la vita continuerà finché Dio non erediterà l'intera terra e tutti coloro che vi si trovano.

Partecipando a questa cerimonia di lutto, non diciamo al grande leader "arrivederci"; piuttosto, affermiamo che rimaniamo saldi e fedeli al giuramento di questa missione, e il nostro appuntamento con lui e con tutti gli uomini liberi è nella pazienza e nella costanza sui principi; dove il nostro giuramento e la nostra promessa di continuare sulla via della sua missione fino alla vittoria si rinnovano.