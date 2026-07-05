Il ministro degli Esteri del Congo: L'imam Khamenei è stato un'ispirazione per i popoli oppressi del mondo

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), Constant-Serge Bonda, ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Congo (Congo-Brazzaville), ha descritto l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica, come un'ispirazione per i popoli oppressi del mondo.

Riferendosi alla posizione internazionale del leader martire, ha dichiarato: L'imam Khamenei è stato una fonte di ispirazione per i popoli oppressi in tutto il mondo, e il suo pensiero e il suo percorso hanno avuto ampia risonanza ben oltre i confini dell'Iran tra i popoli amanti della libertà.

Il ministro degli Esteri del Congo ha anche precisato che il leader martire della Rivoluzione Islamica, sulla scena internazionale, era la vera incarnazione di fermezza, tenacia e resistenza, e con le sue posizioni è diventato un modello per i popoli che si oppongono al dominio e all'oppressione.