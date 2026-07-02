Ghalibaf: L'accesso degli ispettori dell'AIEA ai siti bombardati è una falsità

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente del Consiglio Consultivo Islamico e capo della delegazione negoziale del nostro paese, ha detto in un discorso: Nei colloqui di Zurigo, lo sblocco dei beni è stato accelerato e le sanzioni sono state sospese.

Ha sottolineato: Il nostro nemico non comprende altro linguaggio che quello della forza, e dobbiamo affrontarlo con forza.

Il presidente della delegazione negoziale del nostro paese ha affermato: Noi stessi abbiamo approvato una legge in Parlamento; anche il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha una delibera in tal senso. Secondo questa legge, l'accesso ai siti che sono stati bombardati e danneggiati non viene concesso in alcun caso. Questa è la legge.

Ghalibaf ha sottolineato: Attualmente, hanno diritto di accesso solo a due siti: uno è la centrale nucleare di Bushehr, e l'altro è il reattore di Teheran. Gli accessi sono limitati solo a questi, e noi siamo impegnati a rispettare i nostri obblighi in tal senso.