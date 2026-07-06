Il mondo è rimasto stupito dalla grandezza della partecipazione popolare alla cerimonia d'addio al leader martire

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – il grande ayatollah Nouri Hamadani, in un incontro con un gruppo di partecipanti alla cerimonia di sepoltura del corpo puro del leader martire della Rivoluzione Islamica, riferendosi all'alta e eminente posizione di questo martire, ha dichiarato: «Forse oggi per molte persone non è ancora del tutto chiaro quale personalità eccezionale e grande abbiamo perso. Io lo conosco dagli anni '50, e tutta la sua vita è stata piena di aspetti importanti, preziosi e notevoli.»

Ha poi sottolineato: «I nemici devono sapere che questa partecipazione epica mostra solo una parte dei suoi devoti, e quest'uomo divino ha numerosi ammiratori e seguaci in tutto il mondo.»

L'alta autorità religiosa sciita ha proseguito: «Tutti devono sapere che la nostra lotta è contro il pensiero arrogante e contro l'oppressione e i crimini commessi dall'arroganza, cioè l'America e i sionisti, e questo popolo non accetterà mai l'oppressione, perché la nostra cultura religiosa non ci permette di stare insieme agli oppressori e alle forze arroganti.»

L'ayatollah Nouri Hamadani, condannando i perpetratori di questo crimine, ha dichiarato: «I perpetratori di questo crimine sappiano che la loro vendetta è certa.»

Ha anche dato un consiglio ai responsabili del paese, dicendo: «I responsabili devono apprezzare questo popolo e, mantenendo l'unità e la coesione, cercare di risolvere i problemi del paese, nonché proteggere e preservare il pilastro saldo della tutela del giurista (Velayat-e Faqih). Sono convinto che l'obiettivo principale e primario del nemico sia indebolire questa posizione, e avverto tutti, in particolare le élite e i responsabili, di prestare seria attenzione a questa questione.»