Ansarullah: le attività dell'aeroporto di Sana'a continueranno

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – il movimento yemenita Ansarullah, mettendo in guardia l'Arabia Saudita riguardo all'interferenza nello Yemen, ha dichiarato che continuerà ad effettuare voli presso l'aeroporto internazionale di Sana'a senza ottenere autorizzazione da alcuna parte.

Come riportato da as-Sumaria, in una dichiarazione pubblicata dal ministero degli Esteri del governo controllato da Ansarullah a Sana'a, si afferma: «La nazione yemenita ha preso la sua decisione di porre fine all'aggressione, spezzare l'assedio e affrontare gli aggressori, e non farà marcia indietro da questa decisione, a qualsiasi costo.»

La dichiarazione aggiunge: «La ripresa delle attività dell'aeroporto internazionale di Sana'a è un diritto sovrano dello Yemen, e Sana'a continuerà su questa strada senza chiedere il permesso a nessuno.»

Ansarullah ha anche accusato l'Arabia Saudita di tentare di fuorviare l'opinione pubblica distorcendo i fatti e capovolgendo la verità. Queste dichiarazioni sono state fatte in risposta a un comunicato della coalizione araba che aveva messo in guardia Ansarullah riguardo a qualsiasi violazione della sovranità yemenita.

Nella dichiarazione di Ansarullah, si sottolinea: «Qualsiasi azione del regime saudita avrà ripercussioni negative sulla stabilità della regione, che è già di fatto in uno stato di caos, e comporterà conseguenze disastrose per l'economia mondiale.»

Il movimento Ansarullah aveva in precedenza dichiarato che l'Arabia Saudita aveva tentato di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano che trasportava 200 cittadini yemeniti presso l'aeroporto internazionale di Sana'a.