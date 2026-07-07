I funerali del leader martire in Iraq consolidano il legame strategico tra i popoli iraniano e iracheno

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA), il generale Ismail Qaani, comandante della Forza Quds, in un messaggio ha definito i solenni funerali del corpo del leader martire della Rivoluzione Islamica in Iraq come un simbolo dell'unità dei due popoli iraniano e iracheno e un fattore per rafforzare il fronte di resistenza contro le trame americane.

Il testo completo del messaggio del generale Qaani è il seguente:

«La richiesta di funerali per il leader martire della Rivoluzione Islamica e l'ampia pianificazione per questo evento storico da parte del governo e del popolo iracheno mostrano al mondo intero la profondità del legame spirituale tra i due grandi popoli dell'Iraq e dell'Iran. Il sostegno del defunto leader supremo al grande popolo iracheno e l'entrata in scena della venerata autorità religiosa hanno portato il martire Soleimani a combattere al fianco dei giovani devoti dell'Iraq contro l'ISIS e l'America aggressore, finché il criminale Trump non ha mandato al martirio l'eroe dei due popoli insieme al comandante supremo delle Forze di Mobilitazione Popolare (Al-Hashd al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis. I funerali senza precedenti del corpo puro del nostro Imam martire in Iraq, proprio come i solenni funerali dei martiri Soleimani e Abu Mahdi, renderanno più saldi i pugni chiusi dei due popoli contro le trame americane e renderanno più vivida la linea rossa della vendetta del sangue.»