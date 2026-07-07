Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), il generale di corpo d'armata Dott. «Saad Maan», portavoce del Comitato Superiore per lo svolgimento dei funerali del corpo del leader martire della Umma in Iraq, ha dichiarato: Sono stati istituiti un comitato superiore e diversi sottocomitati per supervisionare i preparativi relativi ai funerali del martire, il grande ayatollah Seyyed Ali Khamenei (che la sua anima sia santificata). Tutti i preparativi necessari per lo svolgimento di questa cerimonia sono stati completati.

Ha aggiunto: Tutti gli organismi e le unità di sicurezza iracheni partecipano all'attuazione del piano di sicurezza speciale per garantire i funerali del leader martire, il grande ayatollah Seyyed Ali Khamenei (che la sua anima sia santificata). La lunghezza del percorso del corteo a Najaf al-Ashraf è di 6 chilometri. Il percorso della cerimonia a Karbala al-Moalla sarà di 5,8 chilometri. 751 punti di ristoro (mokab) parteciperanno ai funerali del leader martire, il grande ayatollah Seyyed Ali Khamenei (che la sua anima sia santificata) a Najaf al-Ashraf e Karbala al-Moalla, e questo numero potrebbe aumentare.

Il portavoce del Comitato Superiore per lo svolgimento dei funerali del corpo del leader martire della Umma in Iraq ha aggiunto: Oltre 3.000 giornalisti iracheni, arabi e stranieri seguiranno i funerali del martire, il grande ayatollah Seyyed Ali Khamenei (che la sua anima sia santificata) in Iraq. 2.500 telecamere e 23 centri di trasmissione in diretta cureranno la copertura mediatica di questa cerimonia.

Per quanto riguarda le disposizioni sanitarie e di traffico per i funerali del corpo del leader martire della Umma in Iraq, ha sottolineato: Sono state assegnate 150 ambulanze per l'attuazione del piano sanitario e medico speciale dei funerali a Najaf al-Ashraf e Karbala al-Moalla. È stato inoltre elaborato un piano di traffico speciale per le province di Najaf al-Ashraf, Karbala al-Moalla e le province limitrofe al fine di garantire un flusso regolare dei veicoli durante l'intera cerimonia.