Ammar al-Hakim: I funerali del leader martire in Iraq dimostrano la solidarietà dei due popoli

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA), Sayyid Ammar al-Hakim, leader del movimento «Al-Hikma» iracheno, in un'intervista alla rete «Al-Mayadeen», sottolineando la necessità del monopolio statale delle armi, ha precisato che questo processo non significa in alcun modo un indebolimento o uno scioglimento di «Al-Hashd al-Shaabi», e allo stesso tempo ha sottolineato la profondità delle relazioni tra l'Iraq e la Repubblica Islamica dell'Iran e il rispetto di Teheran per la sovranità irachena.

Al-Hakim ha dichiarato: la consegna delle armi allo Stato è sancita dalla Costituzione irachena, e anche l'alta autorità religiosa lo ha sottolineato; questo tema è anche presente nei programmi dei governi iracheni.

Il leader del movimento «Al-Hikma» iracheno ha insistito: la struttura di «Al-Hashd al-Shaabi» deve essere ricostruita e riorganizzata per diventare una forza militare più coesa, più disciplinata e più potente.

Ha continuato: dopo aver superato la fase della lotta contro l'ISIS, è opportuno che «Al-Hashd al-Shaabi» diventi un'istituzione militare che non abbia alcuna dipendenza da correnti e partiti politici.

Al-Hakim ha sottolineato: «Al-Hashd al-Shaabi» è uno dei pilastri fondamentali del sistema di difesa iracheno; l'esercito ha i suoi compiti, la polizia federale ha i suoi doveri specifici, e «Al-Hashd al-Shaabi» svolge le sue missioni particolari.

Ha aggiunto: il monopolio statale delle armi deve essere accompagnato da un maggiore sostegno all'istituzione di «Al-Hashd al-Shaabi», dalla sua corretta istituzionalizzazione e da una revisione delle sue strutture organizzative.

Il leader del movimento «Al-Hikma» iracheno ha osservato: non si parla affatto di accantonare, fondere o sciogliere «Al-Hashd al-Shaabi».

Al-Hakim ha anche detto: sulla base di quanto ho sentito da persone che hanno incontrato l'inviato speciale americano, e anche dai contatti con il Primo Ministro iracheno, questo inviato non ha interferito negli affari iracheni. Finora non mi è stato comunicato che gli Stati Uniti o qualsiasi altro paese abbiano chiesto all'Iraq di interrompere le sue relazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran.

Il leader del movimento «Al-Hikma» iracheno, proseguendo sui rapporti tra Baghdad e Teheran, ha affermato: le relazioni tra Iraq e Iran sono relazioni storiche, profonde e multidimensionali, e tutti vogliono che l'Iraq sia un paese indipendente con piena sovranità e decisioni autonome.

Al-Hakim ha continuato: non ho mai sentito dalla Repubblica Islamica dell'Iran e dai suoi leader che desiderino la sottomissione dell'Iraq o un'interferenza negli affari interni iracheni. Quello che ho sentito dall'Iran e dai suoi leader è che vogliono un Iraq indipendente, sovrano e dotato di decisioni autonome.

Ha anche dichiarato, riferendosi al martirio del leader della Rivoluzione Islamica dell'Iran: il popolo iracheno ha espresso ampia compassione per il martirio di Sayyid Ali Khamenei, la sua innocenza e l'atto terroristico e improvviso che ha portato al suo martirio.

Il leader del movimento «Al-Hikma» iracheno ha proseguito: il popolo iracheno, in questa cerimonia funebre, dichiara la sua solidarietà con il popolo iraniano, la sua innocenza e l'Imam martire.

Al-Hakim ha invitato il popolo iracheno a partecipare ai funerali del corpo dell'ayatollah Khamenei e, con la loro massiccia presenza, a mostrare il messaggio di solidarietà tra i due popoli.