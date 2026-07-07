Il martirio del leader della Rivoluzione ha reso il fronte di resistenza più ampio e l'Iran più potente sulla scena regionale e mondiale

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA), Hassan Hanizadeh, esperto di questioni politiche, in un'intervista al corrispondente di ABNA, ha descritto il leader martire della Rivoluzione Islamica come una delle personalità più eccezionali del mondo islamico nell'ultimo secolo dopo l'imam Khomeini (che Dio sia soddisfatto di lui) e ha dichiarato: egli ha svolto un ruolo insostituibile negli ambiti interno, regionale e internazionale.

Facendo riferimento all'ampia conoscenza, alla padronanza politica, sociale, mediatica e internazionale del leader martire, ha osservato: la sua padronanza dei vari aspetti delle questioni interne e globali ne ha fatto una personalità eccezionale e storica. Durante i 37 anni di leadership, la Repubblica Islamica dell'Iran è entrata nei periodi storici più sensibili e pericolosi, ma la perspicacia, l'intelligenza e la conoscenza accurata del defunto delle minacce alla Rivoluzione Islamica e al mondo islamico hanno preservato la Rivoluzione e protetto l'Iran.

Hanizadeh ha citato uno dei tratti più distintivi del leader martire come la sua visione trans-confessionale e unificante e ha aggiunto: egli ha sempre evitato approcci tribali, sforzandosi di creare un'ampia unità tra i popoli islamici e di formare un fronte globale contro il regime sionista e le potenze arroganti.

Ha proseguito: l'ampia visione del mondo, la prospettiva umana, morale e islamica, nonché la precisa conoscenza del nemico da parte del leader martire hanno portato le potenze arroganti a nutrire un profondo odio contro di lui e a pensare che con il suo assassinio avrebbero potuto seminare dubbi nella società islamica e nel popolo iraniano e preparare il terreno per il rovesciamento della Repubblica Islamica; ma questo calcolo era completamente sbagliato.

Questo esperto politico ha chiarito: il martirio del leader martire non solo non ha indebolito la Repubblica Islamica, ma ha rafforzato l'unità interna e la coesione del mondo islamico. La partecipazione di personalità da più di cento paesi e di oltre 20 milioni di persone alla cerimonia funebre, e ciò in condizioni di minacce alla sicurezza e di situazione regionale particolare, testimonia l'alta posizione del defunto presso il popolo iraniano e il mondo islamico.

Ha aggiunto: questa presenza massiccia ha mostrato che il martirio del leader martire ha creato un fronte più ampio contro l'arroganza globale, e la sua leadership trentasettenne è stata precisa, calcolata e lungimirante. Per questo motivo, il suo martirio ha aumentato la dignità del popolo iraniano e rafforzato la posizione regionale e internazionale della Repubblica Islamica, rendendo questa cerimonia funebre un evento storico e senza precedenti nel mondo.

Hanizadeh, riguardo al ruolo del leader martire nella formazione dell'asse di resistenza, ha dichiarato: fin dalla giovinezza ha iniziato la sua lotta non per il potere, ma per organizzare un ampio fronte contro l'arroganza, e con una profonda comprensione del pericolo dell'espansione del sionismo, ha accettato l'asse di resistenza come il modello principale di confronto con il fronte della falsità.

Ha aggiunto: sia durante la sua presidenza che durante la sua leadership, ha sempre sottolineato la necessità di un fronte unito tra tutte le correnti combattenti, persino i movimenti di liberazione del mondo. Nonostante le sanzioni e le enormi pressioni, ha sempre insistito sull'unità della Umma islamica e sul rafforzamento della resistenza.

Questo analista politico ha osservato: l'accento posto dal leader martire sul rafforzamento del fronte di resistenza ha portato a un crescente ampliamento di questo asse, e i suoi effetti sono chiaramente visibili nell'instabilità interna del regime sionista. Una parte importante di questi risultati è frutto del suo approccio strategico e combattente a sostegno della resistenza.

In un'altra parte del suo intervento, ha definito la «jihad della spiegazione» una delle parole chiave più importanti del leader martire e ha dichiarato: l'evitare le divergenze religiose e il contrasto alla guerra mediatica del nemico erano tra le sue principali preoccupazioni. La profonda comprensione del leader martire dei media e delle operazioni psicologiche delle potenze arroganti lo ha portato a proporre la jihad della spiegazione come strategia fondamentale a livello del mondo islamico.

Hanizadeh ha aggiunto: egli considerava la jihad della spiegazione come parte della jihad globale della Umma islamica e sottolineava la necessità di spiegare le verità, svelare gli obiettivi dell'America e del regime sionista, e contrastare il progetto di semina della discordia tra i musulmani. Questa strategia ha svolto un ruolo importante nell'aumentare la consapevolezza dei popoli islamici riguardo agli sviluppi regionali e globali.

Per quanto riguarda il futuro di questa strategia, ha anche dichiarato: secondo i rapporti disponibili, il regime sionista oggi possiede più di mille media visivi, audio e cartacei in tutto il mondo che, con miliardi di dollari, operano in modo coordinato contro l'Iran e il mondo islamico, e il loro obiettivo principale è creare un divario tra i popoli musulmani.

Questo esperto politico ha concluso sottolineando: in tali condizioni, la jihad della spiegazione è una strategia completamente combattente nel campo della guerra morbida. Il leader martire ha sempre insistito sulla conoscenza del nemico, sulla sensibilizzazione e sulla spiegazione delle verità, e credeva che questa strategia possa ribaltare l'equilibrio di potere a favore dei popoli islamici e neutralizzare le cospirazioni mediatiche dei nemici.