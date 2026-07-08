Gharibabadi: Gli attacchi statunitensi nel sud dell'Iran costituiscono una grave violazione del memorandum di Islamabad

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli affari internazionali, in risposta all'attacco statunitense contro obiettivi nel sud dell'Iran, ha scritto in un messaggio sui social media: "L'azione degli Stati Uniti di revocare le deroghe alle sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano costituisce una grave violazione del punto 10, e le successive operazioni militari di questo paese contro l'Iran costituiscono anch'esse una grave violazione dei punti 1 e 2 del memorandum di Islamabad."

Gharibabadi ha aggiunto: "Nelle ultime 3 settimane, gli Stati Uniti, attraverso le azioni del regime sionista in Libano e le dichiarazioni minacciose contro l'Iran, hanno più volte violato i punti 1 e 2 del memorandum."

Il vice ministro degli Esteri per gli affari internazionali ha sottolineato: "L'Iran, pur avvertendo seriamente sulle conseguenze dell'inosservanza degli impegni da parte degli Stati Uniti, adotterà misure decisive per tutelare i propri interessi e la sicurezza nazionale."