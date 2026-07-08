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Gharibabadi: Gli attacchi statunitensi nel sud dell'Iran costituiscono una grave violazione del memorandum di Islamabad

8 luglio 2026 - 19:00
News ID: 1837527
Source: ABNA24
Gharibabadi: Gli attacchi statunitensi nel sud dell'Iran costituiscono una grave violazione del memorandum di Islamabad

Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli affari internazionali, riferendosi ai nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi nel sud dell'Iran e alla revoca delle deroghe alle sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano, ha definito queste azioni una grave violazione dei punti 10, 1 e 2 del memorandum di Islamabad e ha sottolineato che l'Iran adotterà misure decisive per tutelare i propri interessi e la sicurezza nazionale.

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli affari internazionali, in risposta all'attacco statunitense contro obiettivi nel sud dell'Iran, ha scritto in un messaggio sui social media: "L'azione degli Stati Uniti di revocare le deroghe alle sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano costituisce una grave violazione del punto 10, e le successive operazioni militari di questo paese contro l'Iran costituiscono anch'esse una grave violazione dei punti 1 e 2 del memorandum di Islamabad."

Gharibabadi ha aggiunto: "Nelle ultime 3 settimane, gli Stati Uniti, attraverso le azioni del regime sionista in Libano e le dichiarazioni minacciose contro l'Iran, hanno più volte violato i punti 1 e 2 del memorandum."

Il vice ministro degli Esteri per gli affari internazionali ha sottolineato: "L'Iran, pur avvertendo seriamente sulle conseguenze dell'inosservanza degli impegni da parte degli Stati Uniti, adotterà misure decisive per tutelare i propri interessi e la sicurezza nazionale."

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