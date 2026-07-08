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Ringraziamento dell'Iran all'Iraq per l'organizzazione del solenne funerale del leader martire a Najaf e Karbala

8 luglio 2026 - 19:01
News ID: 1837528
Source: ABNA24
Ringraziamento dell'Iran all'Iraq per l'organizzazione del solenne funerale del leader martire a Najaf e Karbala

Il primo vicepresidente iraniano ha scritto in un messaggio: «La processione epica del corpo puro dell'Imam martire a Najaf e Karbala è un simbolo luminoso della fratellanza e delle profonde affinità culturali e religiose tra i due popoli dell'Iran e dell'Iraq.»

Secondo l'Agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente dell'Iran, ha pubblicato un messaggio sul suo account del social network X riguardo ai funerali del leader martire iraniano in Iraq.

Aref ha scritto: «La processione epica del corpo puro dell'Imam martire a Najaf e Karbala è un simbolo luminoso della fratellanza e delle profonde affinità culturali e religiose tra i due popoli dell'Iran e dell'Iraq.»

Ha aggiunto: «Ringrazio di cuore le alte autorità religiose, gli studiosi, le tribù coraggiose, i gruppi e le organizzazioni popolari, e il rispettato governo iracheno per questa magnifica ospitalità. Questo legame sacro è indissolubile.»

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