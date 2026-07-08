Velayati: Alle avventure verrà data una risposta immediata

Secondo l'Agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica per gli affari internazionali, in risposta alle dichiarazioni sprezzanti di Donald Trump, capo del governo terroristico statunitense, contro l'Iran, ha scritto sul programma X: «In precedenza avevamo avvertito che "la regione non è un luogo per scommesse politiche di paesi miopi", e abbiamo dimostrato più volte che alle avventure verrà data una risposta immediata.»

Ha sottolineato: «Ma la responsabilità per le nuove provocazioni e l'ammissione verbale dell'annullamento del memorandum da parte del politico canaglia e famigerato di Epstein, che era già stato più volte violato nella pratica, spinge ancora una volta la regione verso il fuoco.»