Najaf pronta ad accogliere magnificamente l'« ospite dell'Imam Ali (pace su di lui) »; dettagli del funerale storico del leader martire

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Yusef Makki Kenawi», governatore della sacra Najaf, ha annunciato il completamento dei preparativi di sicurezza, logistici, di servizio e di supporto per lo svolgimento della cerimonia funebre per il corpo del leader martire dell'Iran e ha dichiarato che questa cerimonia si terrà in due parti – ufficiale e popolare –, mentre contemporaneamente sono stati organizzati più di cento cortei «Hussein» per fornire servizi ai partecipanti.

Kenawi ha aggiunto: La provincia di Najaf sarà testimone di due programmi per la cerimonia funebre. Il primo programma è ufficiale e si terrà martedì con la partecipazione dei capi dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, dei leader delle correnti politiche e del quadro di coordinamento, di un gruppo di parlamentari e di personalità ufficiali presso l'aeroporto internazionale di Najaf. Il secondo programma include il corteo popolare che inizierà mercoledì mattina alle 6, e il percorso di questo corteo partirà dal ponte dell'ospedale Sadr sulla via dell'aeroporto e, dopo aver attraversato il centro storico, si concluderà al santuario sacro dell'Imam Ali (pace su di lui).

Il governatore di Najaf, ricordando che questa provincia ha ospitato delegazioni dell'ufficio del Primo Ministro, del comando delle operazioni congiunte, dell'organizzazione di mobilitazione popolare (Hashd al-Shaabi) e dell'ambasciatore iraniano, e che tutti i dettagli relativi all'organizzazione della cerimonia sono stati esaminati, ha sottolineato la piena disponibilità della sacra Najaf ad ospitare questo evento storico.

Dall'altra parte, «Haider Kabun», direttore del dipartimento dei riti e delle cerimonie di massa presso l'amministrazione della provincia di Najaf, ha anche dichiarato: I proprietari dei cortei «Hussein» hanno iniziato i loro preparativi per accogliere i partecipanti che giungeranno da dentro e fuori l'Iraq per questa cerimonia.

Egli, dopo aver dichiarato che il comitato specializzato ha tenuto la sua terza riunione per esaminare i preparativi speciali per questa cerimonia, ha aggiunto: Gli sforzi sono concentrati nel garantire tutte le esigenze di servizio e strutturali, in modo da assicurare il regolare svolgimento del corteo funebre e offrire ai partecipanti il miglior servizio possibile.

Kabun ha infine annunciato: Finora più di 60 cortei «Hussein» si sono registrati per partecipare a questa cerimonia, e si prevede che questo numero salirà a oltre un centinaio di cortei, e gran parte di questi cortei sarà dislocata lungo il percorso del funerale per fornire servizi ai partecipanti.