Sociologo tedesco: Il commiato di milioni di persone per l'Imam Khamenei ha smascherato la narrazione dei media occidentali

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Christian Bergbau, sociologo tedesco, in una nota facendo riferimento alla partecipazione entusiasta degli iraniani alla cerimonia d'addio al leader martire della Rivoluzione Islamica, ha scritto che questa accoglienza massiccia ha rivelato una palese contraddizione tra la realtà della società iraniana e l'immagine che i media occidentali mainstream hanno costruito negli ultimi mesi intorno all'ayatollah Khamenei.

Ha aggiunto che il giornale tedesco "Bild" ha riconosciuto la presenza di milioni di persone per rendere omaggio al leader iraniano, ma lo stesso mezzo aveva in precedenza più volte cercato di presentarlo come una persona priva di base popolare. Il sociologo ha sottolineato che tale contraddizione nella copertura mediatica occidentale è evidente, ma gran parte di questi media non solo non fornisce spiegazioni al riguardo, ma ha anche ignorato l'uccisione del leader di un paese in un attacco aereo, che è una palese violazione del diritto internazionale.

Bergbau ha poi affrontato la struttura mediatica tedesca e ha scritto che il giornale Bild appartiene al gruppo Axel Springer e che i dipendenti di questo gruppo sono obbligati ad accettare principi il cui pilastro è il sostegno al regime sionista. Riferendosi alle recenti dichiarazioni di Matthias Döpfner, presidente del consiglio di amministrazione di Axel Springer, ha aggiunto che egli ha minacciato i dipendenti dicendo che se non sono d'accordo con i principi dichiarati dell'azienda, incluso il sostegno al cosiddetto diritto all'esistenza di Israele, non potranno continuare la loro collaborazione.

Questo sociologo tedesco ha osservato che, nonostante la massiccia propaganda dei media occidentali, sono state pubblicate reazioni diverse sui social network e numerosi utenti, vedendo le parole e le immagini dell'Imam Khamenei, hanno espresso stupore per la sua calma, la sua dignità e il suo modo affettuoso di parlare.

Stupore di un giovane utente tedesco per la personalità dell'Imam Khamenei

Bergbau ha citato un giovane utente tedesco: «Quando ascolto i discorsi dell'ayatollah Khamenei, la sua voce gradevole e il suo modo calmo di parlare attirano la mia attenzione. Una persona del genere può essere lo stesso volto che i media hanno costruito?» Ha aggiunto che la differenza tra la personalità calma e dignitosa dell'Imam Khamenei e il comportamento di politici come Donald Trump è stata osservabile per molti utenti occidentali.

Il sociologo ha proseguito nella sua nota: «Lo stile di vita semplice, gli incontri emotivi con la gente comune e il rapporto affettuoso con i membri delle minoranze nazionali e religiose avevano da tempo creato in me l'impressione che abbiamo a che fare con un leader sincero e autentico.» Bergbau ha aggiunto: «L'Imam Khamenei è rimasto fedele alle sue convinzioni, è rimasto saldo nelle condizioni più difficili ed è stato fedele ai suoi ideali. Alla fine era pronto a dare la vita per le sue convinzioni e per l'indipendenza e la sovranità del suo paese.»

In conclusione, ha criticato lo stato delle élite politiche occidentali e ha scritto che molti politici europei hanno perso la loro credibilità tra la gente e pochi credono che siano disposti a difendere l'indipendenza e gli interessi del loro paese come ha fatto l'Imam Khamenei. Ha concluso la sua nota con questa domanda: «L'attuale cancelliere tedesco, secondo i risultati di tutti i sondaggi dei vari istituti, è il cancelliere più impopolare della storia del paese. Davvero, chi crede che difenda gli interessi della Germania e che si batta per la sovranità del suo paese? E se un giorno morisse, quante persone parteciperebbero al suo funerale?»