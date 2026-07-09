Araghchi: La retorica dei funzionari americani è un segno evidente di violazione degli impegni

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri iraniano, nel corso di una conversazione telefonica questa sera (giovedì) con il feldmaresciallo Asim Munir, comandante dell'esercito pakistano, ha discusso e consultato gli ultimi sviluppi regionali.

In questa conversazione, il Ministro degli Esteri iraniano, condannando fermamente gli attacchi aggressivi dell'esercito americano contro varie zone dell'Iran, che costituiscono una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e una chiara infrazione delle disposizioni del memorandum d'intesa di Islamabad (cessazione della guerra), ha definito la retorica e le ammissioni dei funzionari americani riguardo al mancato rispetto di tale memorandum un segno evidente di violazione degli impegni e della continuazione delle politiche belliciste di Washington.

Araghchi ha inoltre, mettendo in guardia contro qualsiasi avventurismo dell'esercito americano, sottolineato la determinazione e la ferma volontà del popolo iraniano e delle valorose forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran di difendere la sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale del paese.